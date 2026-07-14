Donald Trump annonce de nouvelles frappes « très dures » contre l’Iran dans les deux prochains jours

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les États-Unis intensifieraient leurs opérations militaires contre l’Iran dans les prochains jours, assurant que Téhéran était incapable de contrer de nouvelles frappes américaines.



Lors d’un entretien radiophonique avec l’animateur conservateur Hugh Hewitt, Donald Trump a prévenu que Washington mènerait de nouvelles attaques dès la nuit de lundi à mardi, puis à nouveau mardi, tout en affichant sa confiance dans la supériorité militaire américaine face à l’Iran.



Le président américain a également affiché sa confiance dans la capacité de Washington à poursuivre ses frappes, estimant que l’Iran était incapable d’y opposer une réponse efficace.



Trump a par ailleurs cité Pickaxe Mountain, une installation souterraine iranienne surveillée de près par les États-Unis en raison de soupçons liés aux activités nucléaires du pays. Sans annoncer d’opération imminente, il a laissé entendre que ce site pourrait figurer parmi les cibles potentielles de Washington.



Selon le président américain, aucune activité particulière n’y a été observée à ce stade. Il a toutefois réaffirmé sa volonté d’empêcher tout progrès du programme nucléaire iranien, suggérant qu’une frappe contre Pickaxe Mountain pourrait intervenir « dans un avenir proche ».