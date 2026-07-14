Médecin des Lions : Le Dr Abdourahmane Fédior réfute les propos du président de la FSF et parle de "contre-vérités"

Le médecin de l’équipe nationale du Sénégal, Dr Abdourahmane Fédior, est sorti de sa réserve pour répondre aux récentes déclarations du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Se disant profondément choqué par les propos tenus à son encontre, il dénonce des « contre-vérités » et tient à rappeler son parcours ainsi que son expérience au sein du football sénégalais.



« J’ai été outré, vraiment outré, par la sortie du président de la Fédération sénégalaise de football. Tout ce qu’il a avancé comme contre-vérités m’a vraiment surpris. Une personne qui n’est pas sûre de ce qu’elle dit doit aller s’informer », a-t-il déclaré au micro de la RFM.



Le Dr Fédior souligne qu’il est titulaire d’un diplôme de spécialiste en médecine du sport obtenu en 2008. Il rappelle avoir fait partie de la toute première promotion formée dans cette spécialité au Sénégal, un cursus qui a marqué le début de son engagement dans la médecine sportive de haut niveau.



Avant de rejoindre l’équipe nationale, il affirme avoir exercé d’importantes responsabilités au sein de plusieurs fédérations sportives. Il a notamment présidé la commission médicale de la Fédération sénégalaise de cyclisme avant de devenir médecin responsable de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de handball.



Le praticien indique également avoir intégré la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football avant 2015. Selon lui, c’est le regretté Dr Fallou Cissé, considéré comme une référence de la médecine sportive au Sénégal, qui l’a progressivement préparé à lui succéder auprès de la sélection nationale.



« Le Dr Fallou Cissé, qui nous a tous formés, m’a amené à ses côtés pour assurer progressivement sa relève au sein de cette équipe. Depuis lors, j’y exerce mes fonctions », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, l’Association Sénégalaise de Médecine du Sport (ASMS) a apporté son soutien au médecin des Lions. Dans un communiqué publié le lundi 13 juillet 2026, elle exprime sa « profonde indignation » à la suite des propos tenus à l’encontre de son membre.



L’ASMS rappelle le parcours du Dr Abdourahmane Fédior, soulignant qu’il a participé à cinq éditions de la Coupe d’Afrique des Nations (Gabon, Égypte, Cameroun, Côte d’Ivoire et Maroc) ainsi qu’à trois Coupes du monde, disputées en Russie, au Qatar et aux États-Unis, au Canada et au Mexique.