Côte d’Ivoire: enquête sur des viols commis par des éléments des forces de sécurité

Les faits se seraient déroulés les dimanche 14 et lundi 15 novembre. Une unité issue du Groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal a pénétré dans le village de Lagbo, au nord-est du pays. Selon le député Noufé Sasan, élu du département de Doropo, les habitants ont subi une « expédition punitive ».



« Constater de moi-même l’ampleur des dégâts »

« L’atrocité et la violence avec laquelle cette opération s’est menée ont obligé le député que je suis à me rendre sur les lieux pour constater de moi-même l’ampleur des dégâts. J’ai eu malheureusement l’occasion de constater, de visu, ces magasins, ces boutiques, à la limite d’être pillés. J’ai vu des résidences cambriolées et j’ai entendu des témoignages des habitants disant avoir perdu beaucoup de biens matériels et même de l’argent en espèces ».



Plus grave encore, selon le député, cinq femmes ont été violées par des éléments des forces de sécurité: « L’inadmissible, l’intolérable, ce sont ces viols en réunion perpétrés sur des femmes de ce village. Nous avons saisi les autorités compétentes de notre pays. Des enquêtes seront ouvertes. Les responsabilités seront situées et je ne doute pas un seul instant que des sanctions seront prises ».



Les faits sont « avérés »

D’après une source proche du dossier, les faits sont « avérés ». Une enquête approfondie est en cours. Le procureur de Bouna s’est rendu sur place, une zone en proie également à la menace terroriste. Selon les experts, les tensions entre les forces de sécurité et les populations sont un facteur aggravant de l’expansion des activités terroristes.