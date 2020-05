Côte d'Ivoire: le GPS de Guillaume Soro aussi dans le collimateur du procureur

Selon le procureur Richard Adou, les investigations de ces derniers mois ont permis de retrouver dans la lagune de la station balnéaire d’Assinie 50 kalachnikov, 12 lance-roquettes, 4 fusil mitrailleurs et des munitions, cachés là par les présumés insurgés.



Toujours selon le magistrat, ces armes seraient arrivées là à bord de 4 voitures appartenant à un certain Zébré Souleymane, aujourd’hui en fuite, et après avoir été stockées au siège de Génération et Peuples solidaires, le mouvement politique de Guillaume Soro.



« L'enquête permet d'établir que le siège de ce mouvement politique servait à entreposer des armes, a expliqué le procureur. Il a été également découvert à ce siège un lot de matériel militaire de communication ainsi que des documents qui ne laissent aucun doute sur les actions et les objectifs de ce mouvement politique. »



Le procureur n’en dira pas plus sur la nature des documents qu’il mentionne, mais ajoute que de nouvelles arrestations ont eu lieu.



« À ce stade de l'enquête, les élements en notre possession et notamment les traces digitales sur les armes sorties de la lagune, les données des téléphones portables et certains documents ont permis l'interpellation de 19 personnes dont 14 militaires, deux officiers supérieurs et 12 sous(officiers et 5 civils. Quinze parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le 17 avril 2020. » Parmi ces personnes arrêtées, certaines sont des militaires chargés de la protection de Guillaume Soro. Mais le procureur n’en dira pas plus à ce sujet.



L’ancien président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro a lui été condamné pour recel de détournements de deniers publics. Il est toujours poursuivi dans un dossier de « tentative présumée d’atteinte à l’autorité de l’Etat » après la diffusion d’une bande audio dans laquelle il évoquerait des projets d’insurrection. La défense de l’ancien Premier ministre rejette ces accusations en bloc, mais l’instruction de ce dossier se poursuit.