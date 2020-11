Côte d’Ivoire: les premiers résultats de l’élection frisent le ridicule

Les premières tendances dans plusieurs départements du pays, publiées par la CEI donnent le Président sortant Alassane Ouattara largement vainqueur avec des scores soviétiques qui atteignent parfois la barre ridicule des 100%. Dans les départements de Kani et de Mankono, ADO obtient respectivement 99,71% et 99,04% des voix.



Il faut rappeler que les deux principaux chefs de l’opposition Konan Bedié et Affi Nguessan ont appelé leurs partisans à boycotter le scrutin.