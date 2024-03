Côte d'Ivoire: nouvel organigramme au PDCI dans la perspective des élections de 2025

En Côte d'Ivoire, plusieurs cadres influents apparaissent dans ce nouvel organigramme, qui fait aussi la part belle aux jeunes. Le maire de Port-Bouët, le Dr Sylvestre Emmou est le nouveau secrétaire exécutif du PDCI. Il remplace ainsi Maurice Kakou Guikahué, qui a occupé ce poste depuis 2013. Noël Akossi Bendjo hérite de la fonction stratégique de Coordonnateur général du PDCI.



L’ancien ministre de l’Industrie, Alain Cocautherey, dirige le cabinet de Tidjane Thiam.



Un changement de taille : Tidjane Thiam réorganise le parti de manière géographique, pour qu’il soit plus proche du terrain et surtout des militants du parti. Son but : encourager les citoyens à s’enrôler massivement en vue de la présidentielle de 2025. « Ce que l'on propose, c'est une nouvelle approche avec un accent plus fort mis sur les districts et les régions. L'objectif (premier) est de mettre le parti en ordre de bataille pour l'élection 2025 ; le deuxième, c'est d'avoir une structure organisationnelle alignée sur le découpage administratif et électoral du pays. L'objectif (final), c'est vraiment d'arriver à un enrôlement massif ! »



En tout, 15 Hauts représentants du président du PDCI ont été nommés à la tête de chaque district, et de la diaspora pour renforcer l’implantation du parti.



En parallèle, une équipe a été désignée pour développer le projet de société du parti, qui aborde des questions telles que le développement durable, les relations avec les pays voisins, ou encore le développement économique et l’équité.