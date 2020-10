Côte d'Ivoire: près de 7,5 millions d'électeurs appelés ce samedi aux urnes dans un contexte tendu et incertain

Près de 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes en Côte d'ivoire pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Ils ont le choix entre quatre bulletins : Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan et Kouadio Konan Bertin. Un scrutin boycotté par l’opposition qui a lancé un appel à la désobéissance civile.



Vendredi les populations de Koun Fao sont sorties massivement pour dire non à un « 3e mandat illégal et anti-constitutionnel du président Alassane Ouattara », ont rapporté des médias locaux.



A l’instar de plusieurs autres localités, elles tout saccagé au bureau locale de la commission électorale indépendante (CEI) pour clairement signifier que conformément au mot d’ordre de désobéissance civile de l'opposition, il n’y aura pas d’élection à Koun Fao comme dans tout le reste du pays le samedi 31 octobre 2020.



Même scénario aux CEI locales de DALOA et GUEYO également parties en fumée.



En effet ce vendredi, plusieurs villes de l’intérieur étaient en ébullition comme Daloa, Bonoua, Gagnoa, Alepé , Koun Fao, Lakota, Divo, Soubré, Yamoussoukro, Gueyo, Tankessé, etc…et de nombreux bureaux de vote et sièges locaux de la CEI saccagés ou incendiés.



Des axes routiers entiers étaient bloqués à la circulation comme à Alépé et l'axe Divo-Lakota, par de gros troncs d’arbres où par des grumiers, selon les médias locaux.