Côte d’Ivoire: quiproquo après l’appel de l’ONU au respect des droits de l’opposant Tidjane Thiam

Le bras de fer entre Tidjane Thiam et l’État ivoirien se poursuit devant la justice. Le Comité des droits de l’Homme des Nations unies a invité la Côte d’Ivoire à « prendre toutes les mesures nécessaires » pour que l’opposant puisse « exercer ses droits », mais l’instance n’accède pas à ses demandes de mesures provisoires. Alors que le président du PDCI réclamait entre autres sa réinscription sur la liste électorale ivoirienne, les deux camps crient victoire avant même la décision judiciaire.

Sur le fond, le Comité des droits de l’Homme ne se prononce pas encore sur la requête de Tidjane Thiam. Le président du PDCI a saisi l’instance début juin, après sa radiation de la liste électorale définitive.



Selon Jean-Marc Fedida, l’avocat de la République de Côte d’Ivoire l’opposant a perdu : « Le comité n’a pas fait droit aux demandes de réintégration sur les listes électorales de monsieur Thiam ». Me Fedida estime que ce rejet des mesures provisoires vient valider l’inéligibilité de Tidjane Thiam, décidée par la justice fin avril 2025 : « Cette décision-là, le comité constate qu’elle n’a pas été prise en violation des droits politiques de monsieur Thiam. »



Pour le porte-parole du gouvernement ivoirien, les droits de Tidjane Thiam « sont garantis ».



La lecture est diamétralement opposée du côté de Mathias Chicheportiche, l’avocat de Tidjane Thiam : « Ce que vient dire le comité, c’est que soit respecté l’article 25 du Pacte, c'est-à-dire le fait de voter et d’être élu. À quoi bon prendre le soin d’indiquer que l’État-partie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits de M. Thiam, si ces derniers sont déjà garantis ? »



Car dans ses deux courriers datés du 29 juillet, le Comité a invité la Côte d’Ivoire à « prendre toutes les mesures nécessaires » pour que Tidjane Thiam puisse « exercer ses droits » au titre de l’article 25 du pacte de l'ONU sur les droits civils et politiques.



Le Comité des droits de l’Homme se prononcera définitivement sur la requête de Tidjane Thiam après avoir reçu les observations de la Côte d’Ivoire. Soit au plus tard, le 8 janvier 2026.