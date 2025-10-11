Coumba Diallo élue Présidente de la Commission Communication et Porte-Parole du CAP

Lors de l’assemblée générale du Cercle des Administrateurs Publics (CAP) tenue ce samedi à Dakar Coumba Diallo plus connue sous le pseudonyme de «Queen Biz » a été élue Présidente de la Commission Communication et Relations-Presse, et désignée Porte-Parole du CAP. « C’est à la fois un privilège et un défi que j’accepte avec responsabilité », a-t-elle indiqué. Elle a souligné l’importance de sa mission, estimant qu’« être la voix du CAP implique une responsabilité majeure à savoir celle de renforcer sa visibilité et valoriser son action. »



Selon elle, le CAP « n’est pas une simple association, mais un espace de réflexion, d’action et de transmission, où l’excellence administrative se conjugue avec l’engagement citoyen. » L’objectif affiché est d’« accompagner la modernisation de l’administration publique, renforcer les capacités de ses acteurs, et faire de la gouvernance un levier de performance, de transparence et de dignité. »



