Coumba Kane, mère de 4 enfants, kidnappée à Keur Mbaye Fall: les ravisseurs ont appelé son mari

Ça n’a rien à voir avec un scénario hollywoodienne. Nous sommes en face d’un kidnapping réel à Keur Mbaye Fall. Coumba Kane, 36 ans et mère de 04 enfants, est victime d’un rapt depuis mercredi alors qu'elle était sur le chemin du marché Thiaroye.



D’après son frère qui répond au nom de Khadim Kane, les ravisseurs de la dame ont même appelé son mari pour lui dire qu'ils l'ont kidnappée.



"Elle est partie hier vers 11h. On a parlé avec elle au téléphone elle a juste dit : prenez soin de mes enfants", précise son frère sur Seneweb. On ne sait pas encore les dispositions prises par la gendarmerie ou la police pour retrouver Coumba Kane et en même temps mette hors d’état de nuire ses ravisseurs.



Keur M’Baye Fall est un coin de la capitale où le trafic de drogue et le banditisme ont atteint un niveau inquiétant depuis quelques années.