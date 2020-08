Coup d’Etat au Mali : Me Elhadji Diouf appelle "à combattre les militaires putschistes"

Invité de l’émission Grand Jury sur la RFM diffusée ce dimanche, l’avocat sénégalais, Me Elhadji Diouf a appelé à « combattre les putschistes pour montrer que les pays de la CEDEAO sont comme l’Union européenne et que personne ne doit s’aventurer à prendre le pouvoir par les armes ».



« Il faut combattre les putschistes pour montrer que les pays de la CEDEAO sont comme l’Union européenne. Personne ne doit s’aventurer à prendre le pouvoir par les armes. C’est de la fumisterie. En Gambie la CEDEAO était intervenue à travers une opération conduite par l’armée sénégalaise pour obliger Yaya Jammeh à partir et installer Adama Barro. Il faut intervenir et rétablir IBK », a déclaré Me Diouf.



Le président du parti du travail et du peuple a par ailleurs jugé erronée et pas du tout conséquente, la position du chef de l’État Macky Sall dans cette crise qui a frappé notre voisin, le Mali.



« Ce qui se passe au Mali peut se retourner contre Macky Sall. IBK a été élu démocratiquement, lui-même Macky Sall a été élu démocratiquement. Macky a commis une erreur en voulant chercher une porte de sortie aux putschistes. Les Maliens n’ont pas donné feu vert aux mutins et à l’imam Dicko », a soutenu l’homme politique.



Il s’est même demandé si « la main qui a arrêté le chef de file de l’opposition malienne Soumaila Cissé, n’est pas celle qui a arrêté IBK pour écarter les hommes politiques et donner le pouvoir aux djihadistes ».