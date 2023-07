Coup d’Etat au Niger: l’ancien Président Issoufou fait la médiation pour la libération de Bazoum

L’ancien Président du Niger, Mouhamed Issoufou a réagi à la prise de pouvoir par les militaires mercredi dernier. Il a annoncé faire la médiation avec la junte pour obtenir la libération du Président Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions.



« Depuis le 26 juillet dernier, notre pays est entré dans une phase difficile de son histoire. Face à la situation grave qui le secoue, je me suis employé, par diverses voies, à trouver une sortie de crise négociée permettant notamment de libérer le Président Mohamed Bazoum …et de le restaurer dans ses fonctions », a-t-il écrit sur Twitter.



Avant d’appeler les Nigériens au calme. « Tant qu'il ya un espoir d'y parvenir je poursuivrai sur cette voie. Je saisis la présente occasion pour appeler au calme. Je demande à tous de s'abstenir de toute violence. Je demande à tous de tout mettre en oeuvre pour protéger les personnes et les biens non seulememt s'agissant des Nigériens mais aussi des ressortissants étrangers vivant sur notre territoire N'oublions pas les valeurs de Paix ,de Fraternité et d'hospitalité qui ont toujours caractérisé notre société. Puisons y pour éviter le Chaos à notre pays », dit-il.