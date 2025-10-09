Coup de filet contre les faux médicaments : 5 tonnes de contrefaçons saisies à Bamako

L'Office Central des Stupéfiants (OCS) a mené une opération significative contre le trafic de médicaments illicites. Le 8 octobre 2025, l'Antenne OCS Bamako Rive Droite, sous le commandement du Capitaine Demba Tounkara, a saisi une impressionnante quantité de 370 cartons de médicaments contrefaits, pesant au total plus de 5 tonnes.



Cette saisie a été rendue possible grâce à une exploitation efficace de renseignements, témoignant du professionnalisme et de la vigilance de l'équipe dirigée par le Capitaine Tounkara. Les médicaments, destinés à être vendus dans diverses localités à travers le pays, ont été interceptés avant d'atteindre le marché.



Plusieurs arrestations ont eu lieu durant l'opération, et les suspects seront présentés aux autorités judiciaires compétentes.



Cette intervention rapide et significative renforce la stratégie des responsables de l'OCS et envoie un message clair dans la lutte contre le trafic illicite de médicaments, un fléau sérieux pour la santé publique.