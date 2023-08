Coupe Arabe des Clubs Champions: Al-Nassr de Sadio Mané remporte devant Al-Hilal de Kalidou Koulibaly

Du côté de l’Arabie saoudite il y avait un choc des titans en finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Al-Nassr s’en allait défier Al-Hilal pour le titre alors que le Al-Ittihad de Karim Benzema et N’Golo Kanté (entre autre) avait été éliminé en quart de finale. Pour cette rencontre, les stars étaient présentes. Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Séko Fofana, Marcelo Brozovic, Koulibaly, Malcom ou encore Milinkovic-Savic.



Mais dans cette rencontre assez fermée, Al-Hilal pensait avoir pris le meilleur. Décisif lors de ses deux premiers matches (il avait marqué à chaque fois), le Brésilien Malcom s’est transformé en passeur pour Michael. Contre toute attente, Al-Nassr a fini par égaliser en fin de match et en infériorité numérique. C’est Cristiano Ronaldo, encore lui, qui égalisait. Et la star portugaise donnait la victoire en prolongation à son équipe. Avec cette victoire, Al-Nassr s’offre un nouveau trophée, mais devra rapidement passer à autre chose puisque le championnat reprend ce lundi (tout comme Al-Hilal). A noter que le Portugais est sorti sur blessure et en larmes à la fin du match.



