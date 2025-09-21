Coupe CAF : Génération Foot accrochée à domicile par l’AFAD (1-1)

Génération Foot a été tenue en échec ce dimanche par l’AFAD (Académie de Football Amadou Diallo) de la Côted'Ivoire (1-1) lors du match aller du premier tour de la Coupe CAF.
Les Grenats ont pourtant pris l’avantage dès la 3e minute grâce à un but contre son camp (1-0). Mais juste avant la pause, les Ivoiriens ont rétabli la parité (1-1).
Le score n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final. Génération Foot devra donc aller chercher sa qualification lors de la manche retour prévue le samedi 27 septembre à 16h00 GMT à Abidjan.
