Coupe CAF : Génération-Foot doit battre RS Berkane à domicile pour maximiser ses chances de qualif'

Le club de Deni Biram Ndao, Génération-Foot, après avoir été reversé en Coupe CAF, suite à son élimination en Ligue des champions africains par le Horoya AC, reçoit ce samedi RS Berkane en 16 ème de finale de la deuxième compétition africaine la plus importante des clubs, au stade Léopold Sedar Senghor à partir de 17h.



Les protégés du coach Olivier Perrin devront tout faire pour remporter la rencontre de cette après-midi afin de garder l’espoir de se qualifier au Maroc une semaine plus tard. En conférence de presse, le technicien de Génération-Foot a annoncé le forfait de Yankuba Jarju et Malick Cissé pour blessure. Cependant, il assure que son groupe se porte bien et est prêt pour le match qualificatif pour les phases de poule de la Coupe Caf



Du côté de l’adversaire du jour, RS Berkane n’est pas en terre inconnue car, c’est cette même équipe marocaine qui a éliminé lors des phases préliminaires Mbour PC. Les Marocains comptent dans leurs rangs El Kaabi, le meilleur buteur de la dernière Chan avec 9 buts en 6 matchs. L’attaquant a été également sélection par Herve Renard lors des matchs amicaux du mois de mars dernier. Il avait fêté sa première sélection en équipe A avec un but.