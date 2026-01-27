Jury Disciplinaire de la CAF : le dossier Sénégal–Maroc mis en délibéré, verdict attendu sous 48 heures

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF)a annoncé avoir comparu, ce mardi 27 janvier 2026, devant le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF).



Dans un communiqué, l’instance fédérale souligne que cette procédure fait suite aux rapports des officiels de match ainsi qu'aux réserves formulées par la Fédération Royale Marocaine de Football au terme de la finale de la CAN Maroc 2025.



Dans ce cadre, la FSF, représentée par son Secrétaire Général, a bénéficié de l'assistance juridique de Maître Seydou Diagne.



D'après la Fédération, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont été dûment auditionnés et ont présenté leurs moyens de défense.



Enfin, la FSF informe que l'instance disciplinaire a mis l'affaire en délibéré et notifiera sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures, délai fixé par la Présidente du Jury.