Turquie : Cheikhou Kouyaté et Amedspor se séparent à l’amiable

Cheikhou Kouyaté ne fait plus partie de l’effectif d’Amedspor. Le club turc a annoncé, ce mardi, la résiliation à l’amiable du contrat du milieu de terrain sénégalais, via ses réseaux sociaux. Une collaboration qui aura finalement duré moins de cinq mois.



Arrivé en septembre 2025 en Turquie pour relancer sa carrière après une longue période d’inactivité, le joueur de 36 ans n’a disputé que huit rencontres sous les couleurs d’Amedspor, toutes en deuxième division. Le club, actuellement leader de son championnat, a ainsi décidé de mettre un terme à son engagement avec l’international sénégalais d’un commun accord.



Ancien capitaine des « Lions » du Sénégal et champion d’Afrique en 2021, Cheikhou Kouyaté s’est surtout illustré en Angleterre, où il a porté les couleurs de West Ham United, Crystal Palace et Nottingham Forest avant cette expérience turque.