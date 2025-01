Coupe CAF : Le Jaraaf vise la qualification face à l'USM Alger

Après deux victoires consécutives contre Opara United et l’ASEC Mimosas sur le même score de 1-0, le Jaraaf (8 points), actuel deuxième du groupe C, vise une qualification en quarts de finale de la Coupe CAF. Les Médinois affrontent l’USM Alger (1er, 11 points) ce dimanche à 19h00 à Alger.



Un simple match nul suffira au Jaraaf pour valider leur billet pour le prochain tour.



Dans l’autre rencontre du groupe C, l’ASEC Mimosas (3e, 5 points), principal rival du Jaraaf pour la qualification, accueille Opara United (4e, 2 points), déjà éliminé (19h00). Les Ivoiriens doivent impérativement s’imposer tout en espérant une défaite du Jaraaf face à l’USM Alger.