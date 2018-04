Coupe CAF : Programme des barrages qualificatifs des phases de poule

Débutés vendredi, les barrages aller de la Coupe de la CAF se poursuivent ce samedi avec notamment les matchs de Génération-Foot face au RS Berkane, du Raja Casablanca, de l’USM Alger et le derby Vita Club-La Mancha.

Le programme des barrages

Samedi 7 avril 2018

Zanaco (Zambia) vs Raja Club Athletic (Morocco)

AS Vita (DR Congo) vs CS la Mancha (Congo)

Saint George (Ethiopia) vs CARA (Congo)

UD Songo (Mozambique) vs Hilal Obeid (Sudan)

Plateau United (Nigeria) vs USM Alger (Algeria)

Young Africans (Tanzania) vs Wolaitta Dicha (Ethiopia)

Generation-Foot (Senegal) vs RS Berkane (Morocco)

Williamsville (Cote d’Ivoire) vs Niefang (Equatorial Guinea)

Dimanche 8 avril 2018

El Hilal (Sudan) vs Akwa United (Nigeria)

Gor Mahia (Kenya) vs Supersport (South Africa)

Aduana (Ghana) vs Fosa Juniors (Madagascar)

ASEC Mimosas (Cote d’Ivoire) vs CR Belouizdad (Algeria)

MFM (Nigeria) vs Djoliba (Mali)

%aths déja Joués vendredi

Bidvest (South Africa) 1-1 Enyimba (Nigeria)

CF Mounana (Gabon) 1-1 El Masry (Egypt)

Rayon Sports (Rwanda) 3-0 Costa do Sol (Mozambique)