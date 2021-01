Coupe CAF/barrages: ce qu’il faut savoir sur le FC Platinum, l’adversaire de Jaraaf

Après avoir éliminé la formation ivoirienne de San Pedro, le Jaraaf de Dakar va affronter le FC Platinum en tour préliminaire additionnel. Le match « aller » aura lieu le 14 février prochain, le match « retour » est prévu pour le 21 février. Les 15 qualifiés rejoindront Berkane en phases de poules. Mais que sait-on de cet cet adversaire zimbabwéen du club de la Médina pour son match de recadrage. Quel est son historique et son parcours en compétitions africaines.



Historique

Crée en 1995 sous le nom de Mimosas Football Club, le club change de nom en 2010, année de sa promotion en première division. Pour sa première saison parmi l’élite, en 2011, le FC Platinum manque de peu d’obtenir le titre de champion, puisqu’il n’est devancé par le club de Dynamos FC qu’à la différence de buts. Cette deuxième place lui permet tout de même de se qualifier pour la Ligue des champions de la CAF 2012. Après une deuxième année terminée en milieu de classement, Platinum enchaîne deux quatrièmes places en championnat avec surtout son premier titre national en 2014 : la victoire en Coupe du Zimbabwe. Ce premier trophée lui ouvre les portes de la Coupe de la confédération 2015. En 2017, le club est sacré pour la première fois en championnat.



Parcours en compétitions africaines

Le FC Platinum compte trois participations continentales à son actif. En 2012, lors de la Ligue des champions, le club élimine les Swazilandais de Green Mamba FC avant d’être sorti par l’équipe soudanaise d’Al Merreikh Omdurman. Vainqueur du championnat du Zimbabwe en 2019 et initialement engagée en Ligue africaine des champions, l’équipe zimbabwéenne a été reversée en Coupe CAF après sa défaite enregistrée contre le champion de la Tanzanie, FC Simba (1-0 et 0-4). Ainsi, en phase préliminaires de cette même compétition, le Platinum avait éliminé CD Costa Del Sol du Mozambique (2-1 et 2-0). Lors de la précédente édition de la Coupe CAF, Fc Platinum avait été éliminée par le FC Nouadhibou de la Mauritanie au même stade de la compétition (2-0 et 2-3).