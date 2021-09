Coupe Caf: Diambars jouera sans ses attaquants contre Wakriya de Guinée (Directeur sportif)

L’équipe de Diambars jouera ce dimanche contre Wakriya de Guinée, pour les préliminaires de la Coupe de la CAF, sans trois joueurs de sa ligne d’attaque, Libasse Guèye, Mor Talla Gaye et Ousseynou Niang, a appris l’APS auprès du club sénégalais basé à Saly-Portudal.



‘’Ces trois joueurs sont partis faire des tests en Europe’’, a expliqué le directeur technique de Diambars, Moussa Kamara, alias Big Boy.



‘’Nous allons faire abstraction de leur absence pour sortir un grand match en étant efficaces dans les deux surfaces, en défense et surtout en attaque’’, a déclaré le directeur sportif des ‘’académiciens’’, estimant que ‘’ce sera un match d’attaque’’.



Il ne sera par conséquent ‘’pas évident’’ de jouer sans tous les atouts offensifs. Malgré tout, l’objectif de Diambars reste de passer ce tour, assure Moussa Kamara.



‘’Nous devons défendre crânement les couleurs de notre équipe et du football sénégalais qui a connu de beaux parcours durant la saison dernière’’, a assuré M. Kamara sur le site de l'Agence de presse sénégalaise.



Le match Diambars-Wakriya aura lieu au stade Lat Dior de Thiès, à partir de 17 h.



En raison de la situation sociopolitique en Guinée où un coup d’Etat a été mené contre le président Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, la Confédération africaine de football a décidé de résumer la double confrontation en une seule rencontre.