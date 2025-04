Coupe d'Allemagne : Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen critiqués après leur élimination par un club de D3

Tenant du titre, le Bayer Leverkusen a été éliminé par l'Arminia Bielefeld (2-1), mardi, en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Une énorme désillusion pour le favori de l'épreuve et une première grosse claque pour Xabi Alonso.



Le Bayer Leverkusen n'est pas habitué à remporter des titres, certes, mais la perte de la Coupe d'Allemagne représente un sacré coup dur. Tenant du titre, le champion d'Allemagne s'est fait éliminer aux portes de la finale par l'Arminia Bielefeld, un club de troisième division.



Un échec cuisant



Se faire sortir à une marche de la finale n'a rien d'infamant. Se faire sortir à une marche de la finale par une formation évoluant en troisième division, cela crée un vrai désordre. C'est le destin des partenaires de Florian Wirtz – blessé et absent – qui avaient pourtant ouvert la marque après un peu plus d'un quart d'heure par Jonathan Tah.



Renversé avant la pause dans un match qu'il n'a même pas dominé, le Werself est tombé de très haut. Pour Xabi Alonso, c'est un premier échec cuisant depuis sa prise de fonction en octobre 2022. Jusqu'ici, le parcours de l'entraîneur espagnol était lisse, presque même un peu trop à un tel niveau de compétition. «C'est un match à quitte ou double» , prévenait même le champion du monde 2010, qui ne peut même pas trouver l'excuse de la surprise puisque l'Arminia avait sorti l'Union Berlin, Fribourg et le Werder Brême lors des tours précédents.



Xabi Alonso pas épargné



«Ils ont mieux joué et ont été meilleurs dans tout» , a concédé l'ancien joueur du Bayern Munich après la rencontre. «Nous n'avions aucun contrôle et nous avons commis des erreurs individuelles. Rien n'a fonctionné aujourd'hui. (...) Je ne suis pas satisfait, mais il faut l'accepter.»



«Nous ne méritons pas de disputer la finale. Nous pouvons battre n'importe qui, mais nous pouvons visiblement perdre contre n'importe qui aussi» , a soupiré Robert Andrich face aux journalistes. D'ailleurs, la presse n'a pas raté le Bayer Leverkusen. Sky Germany a parlé d'une «honte» et d'un résultat «très embarrassant» .



En Espagne, où Xabi Alonso est scruté en tant que potentiel successeur de Carlo Ancelotti au Real Madrid, AS n'a pas hésité à parler de «la débâcle de Xabi Alonso» .



Un premier gros couac très frustrant pour le 2e de Bundesliga qui avait pourtant fait le plus dur en sortant le Bayern Munich (0-1) à l'Allianz Arena en 8e de finale.