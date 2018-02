Coupe de France : Sans Neymar, PSG s’impose devant Sochaux (4-1)

A 8 jours du 8ème de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a tranquillement géré son 8ème de finale de la Coupe de France en s'imposant 4-1 à Sochaux ce mardi.

Di Maria après 55 secondes

Piqués au vif par la grande fête d'anniversaire de Neymar, ménagé ce soir, dimanche, les Doubistes ont tenu tête à l'ogre francilien pendant près d'une demi-heure, avant de plier. Malgré l'ambiance de fête du stade Bonal, il ne fallait que 55 secondes à Di Maria pour glacer l'atmosphère. A la conclusion d'un contre, El Fideo ouvrait le score de la tête après un centre de Mbappé (0-1, 1ère). Les Parisiens se rapprochaient du but adverse beaucoup trop facilement et l'Argentin, d'une frappe trop croisée, puis Cavani, dont la talonnade était repoussée par Ati-Zigi, frôlaient le 2-0.

Sochaux a du répondant

Malgré cette entame compliquée, les Lionceaux ne baissaient pas les bras et réagissaient. Après deux alertes, dont une frappe de Berenguer claquée par Trapp, Martin profitait d'un cafouillage dans la surface pour égaliser en force (1-1, 13e). Décomplexés, les pensionnaires de Ligue 2 n'hésitaient pas à presser haut, ce qui donnait lieu à un match plaisant. Paris avait à nouveau une énorme occasion mais Ati-Zigi détournait la frappe de Mbappé vers un Di Maria seul au second poteau mais surpris. Les locaux répliquaient sur une tête d'Alphonse, pas passée loin, mais c'est bien le triple tenant du titre qui reprenait les devants grâce à Cavani qui marquait en se jetant pour reprendre un centre de Kurzawa (1-2, 27e). Au cours d'une fin de première période plus hachée, le PSG avait l'occasion de faire le break mais Mbappé butait encore sur Ati-Zigi puis Thiago Silva trouvait la barre sur corner.

Trapp exclu, Paris finit à dix

Entre des Sochaliens pas parvenus à retrouver un second souffle et des Parisiens trop brouillons, la seconde période débutait timidement. Pourtant, sur une bonne inspiration de Verratti, Di Maria signait le break après avoir remporté son duel face à Ati-Zigi (1-3, 59e). Le PSG déroulait ensuite et l'Argentin s'offrait un triplé à bout portant (1-4, 62e). Sans deux nouveaux arrêts du portier sochalien face à Pastore et une reprise du genou non cadrée de Di Maria, l'addition aurait même pu être plus lourde. Malgré l'expulsion de Trapp (90e), considéré comme en position de dernier défenseur, Paris poursuit sa bonne préparation du rendez-vous face aux Merengue.





Source: Maxifoot