Grand-Yoff : une bande de voleurs de batteries de véhicules démantelée, trois (3) individus arrêtés

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a mis fin, ce 24 janvier 2026, aux agissements de trois (3) individus impliqués dans une série de vols de batteries de véhicules.



D’après les informations recueillies, les enquêteurs ont interpellé le cerveau présumé de la bande à son domicile, au quartier Makka II grâce à l'exploitation d’un renseignement opérationnel. Lors de la perquisition, deux (2) batteries ont été découvertes dissimulées sous son lit. Les investigations ont rapidement permis de localiser et d'appréhender ses deux acolytes.



Lors de leurs auditions, les suspects ont reconnu avoir perpétré de nombreux vols ces derniers mois. Ils opéraient entre 04h00 et 06h00 du matin, utilisant une moto de marque SH pour circuler rapidement dans les différents quartiers de Grand-Yoff et prendre la fuite après leurs forfaits.



À ce jour, sept (7) victimes ont été formellement identifiées et reçues au service. Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels receleurs.

