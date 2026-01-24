Maroc : comment Brahim Diaz a vécu l’après finale

Après une panenka complètement manquée face au Sénégal en finale qui a fait couler beaucoup d’encre, Brahim Diaz a vécu des jours compliqués. Entre déception et l’envie de tourner la page en retrouvant les terrains, le Marocain est passé par tous les états.



Le jour d’après. Il y a moins d’une semaine, Brahim Diaz devenait quasiment la risée du monde entier après avoir brillé lors de la CAN 2025 au Maroc. Meilleur buteur de la compétition, le Marocain avait l’occasion de donner un titre au Maroc, 50 ans après le dernier trophée continental du pays. Mais il a décidé de tenter une panenka devant Edouard Mendy qu’il a totalement manquée lors de cette finale face au Sénégal. Un raté qui a fait le tour du monde, surtout dans un contexte lunaire, et qui a logiquement fait couler beaucoup d’encre. Très touché après la rencontre, Brahim Diaz n’a pas échappé aux nombreuses critiques et aux sifflets du public marocain lors de la remise du trophée du meilleur buteur de la compétition.



Les jours qui ont suivi la finale ont été plutôt très durs pour l’attaquant de 26 ans qui estime en interne avoir vécu le pire moment de sa jeune carrière. Dans le dur et très touché psychologiquement, il a décidé de rester avec sa famille pendant quelques jours avant de reprendre l’entraînement du côté du Real Madrid. Reprendre l’entraînement et vite tourner la page pour ne pas trop cogiter, c’est globalement la volonté du joueur, de son entourage et du club madrilène qui estime que le seul moyen de guérir est de se focaliser sur la suite.



«Brahim va mieux. ll s’entraîne déjà normalement avec le Real Madrid. Il est en pleine forme, il a un excellent état d’esprit, il est prêt à jouer samedi avec le Real Madrid», nous confie un proche de l’équipe nationale marocaine.



Une grosse déception et l’envie de tourner la page

A la fameuse question que tout le monde se pose sur le penalty raté, le débat ne semble pas exister en interne du côté marocain. Malgré la déception de certains joueurs du vestiaire, le penalty manqué n’était pas du tout volontaire. C’est en tout cas le message transmis du côté de l’entourage des joueurs marocains et notamment de Brahim Diaz. On explique que l’attaquant madrilène pensait bien surprendre Edouard Mendy.



«Le penalty n’avait pas été convenu pour être raté, il voulait surprendre le gardien avec une panenka et il a mal frappé le ballon. C’est tout. Mais après la déception, il est motivé à l’idée de remporter des titres pour le Maroc et se racheter auprès du peuple marocain. Il a reçu le soutien de ses coéquipiers et des messages», nous lâche un proche du vestiaire.



Certains coéquipiers ont logiquement été très frustrés par sa tentative manquée, qui a donc fait perdre le titre au Maroc et ont demandé des explications. Brahim Diaz a globalement pu compter sur le soutien du vestiaire et des cadres après la rencontre et même les jours qui ont suivi avec des échanges par messages notamment. Désormais pour le joueur comme pour le Maroc, l’idée est de tourner la page une bonne fois pour toutes pour mieux se relever.



Car la Coupe du Monde approche à grands pas et le joueur sait que pour se racheter, cela passera par ce Mondial 2026. Désormais, il faut se tourner sur les performances au Real Madrid et à sa nouvelle intégration avec un nouveau coach et aussi un statut qui a changé. Les joueurs du Real Madrid n’ont d’ailleurs pas manqué d’échanger avec lui, dès son arrivée, sur le scénario de cette finale rocambolesque. Pour Brahim, le défi sera donc de se relever rapidement.