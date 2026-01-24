Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Retour des « Lions » en club : Pathé Ciss buteur en Espagne, El Malick Diouf et West Ham s’imposent face à Sunderland



De retour dans leurs clubs après le sacre historique du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, plusieurs « Lions » ont rapidement retrouvé les pelouses européennes ce samedi 24 janvier 2026, avec des fortunes diverses.
 
En Espagne, Pathé Ciss a marqué un but malgré la défaite de son équipe. Titulaire en défense centrale avec le Rayo Vallecano, le champion d’Afrique a inscrit un but face à Osasuna. Bien servi par un centre précis d’Isi Palazón, l’international sénégalais a égalisé d’une tête bien placée. Une réalisation qui constitue son premier but en championnat cette saison, même si elle n’a pas suffi à éviter la défaite des siens (3-1).
 
En Angleterre, la satisfaction est venue du duel entre internationaux sénégalais. West Ham d’El Hadji Malick Diouf s’est imposé face à Sunderland d’Habib Diarra (3-1). Les Hammers enchaînent ainsi une deuxième victoire consécutive en championnat. La rencontre a vu la participation des deux champions d’Afrique, chacun défendant les couleurs de son club.
Moussa Ndongo

Samedi 24 Janvier 2026 - 17:39


