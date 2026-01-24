Médina Yoro Foula : les nouveaux enseignants renforcent leurs compétences en didactique de la lecture

Les nouveaux enseignants de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Médina Yoro Foula dans la région de Kolda (sud), ont bénéficié d’une formation axée sur la didactique de la lecture, articulée à la gestion des classes multigrades. L’atelier s’est tenu sur deux jours, les 20 et 21 janvier derniers, à l’école élémentaire de Médina Yoro Foula.



Cette session de renforcement de capacités visait à doter les enseignants récemment affectés d’outils pédagogiques adaptés aux réalités du terrain, notamment la conduite efficace des apprentissages dans des classes à niveaux multiples, une situation fréquente en milieu rural. Les participants ont ainsi été formés sur des approches innovantes de l’enseignement de la lecture, favorisant la participation active des élèves et l’optimisation du temps d’apprentissage.



L’ouverture officielle de l’atelier a été présidée par l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation, Mamadou Racine Fall, en présence du pool des inspecteurs formateurs. Dans son allocution, l’IEF a souligné l’importance stratégique de la maîtrise de la lecture dès les premières années de scolarité, tout en insistant sur la nécessité pour les enseignants de s’adapter aux contraintes des classes multigrades.



Au cours des échanges, les inspecteurs formateurs ont animé des communications théoriques et pratiques, ponctués de simulations de classes et de partages d’expériences. Une démarche participative saluée par les enseignants, qui y voient un appui précieux pour améliorer la qualité des apprentissages.