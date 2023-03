Coupe de France : le vestiaire de l’OM est KO

L’Olympique de Marseille est tombé de très haut mercredi. En effet, les Phocéens ont été éliminés de la Coupe de France par Annecy. Après s’être neutralisées (2-2), les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Une séance remportée par les visiteurs dans un Orange Vélodrome KO debout (6 t.a.b. à 7). Après la rencontre, les joueurs d’Igor Tudor étaient, eux aussi, sonnés.



C’est ce qu’explique le quotidien L’Equipe ce vendredi. On apprend ainsi que les Marseillais ne sont pas énervés ou n’ont pas crié dans le vestiaire après cette élimination. Ils sont restés sans voix et abattus dans un silence pesant.



L’ambiance était d’ailleurs encore "lourde" lors de la séance d’entraînement d’hier précise le quotidien sportif. Une réaction est attendue très vite de la part des coéquipiers de Valentin Rongier, qui n’ont que la Ligue 1 à jouer à présent.