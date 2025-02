Coupe de France: un club amateur renverse Nice et se qualifie en quart de finale

Autre belle surprise de la soirée, la qualification de Guingamp sur la pelouse de Toulouse après une victoire (0-2). Angers et Cannes poursuivent également l'aventure et se qualifient pour les quarts en dominant respectivement Strasbourg et SU Dives Cabourg.

Le Stade Briochin réalise un énorme exploit en s'offrant l'OGC Nice (2-1), 5e de Ligue 1 avec deux buts marqués par les amateurs dans les dernières secondes du match. Le club de National 2 se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe de France.