Coupe de la CAF : les affiches des barrages retour

Dix jours après la manche aller, les barrages retour de la Coupe de la CAF sont au programme à partir de mardi. Pas à l’abri après leur victoire 1-0 à l’aller, Vita Club et l’ASEC Mimosas se déplaceront respectivement sur le terrain de La Mancha et du CR Belouizdad tandis que l’USM Alger comptera sur le soutien de son public pour tenter de renverser Plateau United, vainqueur 2-1 au Nigeria à l’aller.

Read more at http://www.afrik-foot.com/coupe-de-la-caf-les-affiches-des-barrages-retour#YElTSpZDwVWuv0bx.99