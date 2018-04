Coupe de la CAF : résultats et programme de mercredi

Auteurs d’un carton, Vita Club (5-1 contre La Mancha) et l’USM Alger (4-0 face à Plateau United) ont assuré leur qualification en phase de groupes de la Coupe de la CAF mardi, tout comme l’ASEC Mimosas, qui a résisté au CR Belouizdad (0-0) en Algérie. Les barrages retour se poursuivent mercredi. Le Raja Casablanca, Williamsville, le Djoliba et Génération-Foot tenteront eux aussi de valider leur billet en préservant leur avantage acquis à l’aller.

Finaliste la saison passée, SuperSport United comptera quant à lui sur le soutien de son public pour renverser la vapeur face à Gor Mahia (défaite 1-0 à l’aller). A suivre aussi le choc RS Berkane-Generation Foot. Vainqueurs 3-1 à l’aller, les Sénégalais se présenteront surmotivés après avoir dénoncé plusieurs tentatives de déstabilisation depuis leur arrivée au Maroc.

Le programme des barrages retour de ce Mercredi 18 avril

Raja Club Athletic (MAR) vs Zanaco (ZAM) (2-0)

CARA (Congo) vs Saint George (ETH) (0-1)

Akwa United (NIG) vs El Hilal (SOU) (0-2)

Supersport (AFS) vs Gor Mahia (KEN) (0—1)

Hilal Obied (SOU) vs UD Songo (MOZ) (1-3)

Enyimba (NIG) vs Bidvest (AFS) (1-1)

Fosa Juniors (MAD) vs Aduana (GHA) (1-6)

Wolaitta Dicha (ETH) vs Young Africans (TAN) (0-2)

RS Berkane (MAR) vs Generation Foot (SEN) (1-3)

Niefang (GEQ) vs Williamsville (CIV) (0-2)

Djoliba (MAL) vs MFM (NIG) (1-0)

Costa do Sol (MOZ) vs Rayon Sports (RWA) (0-3)

Matchs joués mardi

CS la Mancha (Congo) 1-5 AS Vita (RDC) (0-1)

USM Alger (ALG) 4-0 Plateau United (NIG) (1-2)

El Masry (EGY) 2-1 Mounana (GAB) (1-1)

CR Belouizdad (ALG) 0-0 ASEC Mimosas (CIV) (0-1)

Source: Afrik-Foot