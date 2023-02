Coupe de la Ligue (1er Tour) : neuf équipes de Ligue 1 en lice pour les huitièmes de finale contre six de Ligue 2

Teungueth FC (Ligue 1) a fait respecter la hiérarchie face à AJEL de Rufisque (Ligue 2), dans un derby rufisquois indécis. Après un score nul et vierge durant les quatre-vingt-dix minutes, les protégés d'El Hadji Mbaye Badji ont écoeuré ceux de Tabane Dieng, avec un penalty concrétisé par le latéral gauche de TFC, Cheikh Tidiane Sidibé, à deux minutes de la fin des prolongations (118').



Le tenant du titre, Diambars, n'a pas tremblé face à la SONACOS qui a essuyé sa 2eme défaite (1-0), samedi à Saly, après celle concédée (2-1) lors de la 8eme journée en Ligue 1.



Sur la pelouse de Caroline Faye à Mbour, l'équipe hôte, Demba Diop FC, a remporté le derby régional entre clubs de Ligue 2 devant Amitié FC de Thiès (2-0).



Pour sa part, Wally Daan, l'autre formation thiessoise, a pris le meilleur sur Keur Madíor à Mbour, dans l'autre derby régional de Thiès entre clubs de Ligue 2. USO, Jamono et Port bouleversent la hiérarchie Hier (dimanche), Ndiambour, grâce à Alioune Badara Diop Sow et Badara Sow, est allé battre HLM Dakar (2-0), dans un duel de Ligue 2.



DSC, Pikine, Stade de Mbour tiennent leur rang

Le finaliste de l'édition 2017, I'US Ouakam (L2), a bouleversé la hiérarchie en éliminant (0-1) l'US Gorée (L1) sur sa propre pelouse.

Moussa Sané a assuré le coup franc-direct qui sort les Insulaires, finalistes de 2013.



Le leader de la Ligue 2, Jamono Fatick, est allé battre l'équipe phare de la région de Saint-Louis (Linguère), à l'issue des tirs au but.

Le pensionnaire de Ligue Dakar Sacré Cœur, finaliste des éditions 2015 et 2016, a fait respecter la hiérarchie avec une victoire éclatante (3-0) devant Thiès FC (L2).



L’autre club de l’élite, l’AS Pikine a sorti sur sa propre pelouse le DUC (L2). De la même manière, le club de l’élite Stade de Mbour, champion de l’édition 2017, a éliminé difficilement le pensionnaire de Ligue 2, Oslo FA (2-1).



Selon « Stades », il y a neuf (9) équipes de Ligue 1 en lice pour les huitièmes de finale contre 6 de Ligue 2, en attendant que le dossier Mbour PC / CNEPS soit vidé par la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP).



Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue est prévu ce lundi à 16h00.