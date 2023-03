Coupe de la Ligue (8èmes de finale): Derbys palpitants Teungueth FC / US Ouakam et Stade de Mbour / Diambars

Après avoir remporté le derby rufisquois face à AJEL (0-1), Teungueth FC (L1) accueille dans son jardin de Ngalandou Diouf, l’US Ouakam (L2). Dakar Sacré Cœur (L1) finaliste en 2015 et 2016, ira défier Wally Daan (L2) pour intégrer le top 8.



Le dimanche, le Casa Sports accueille Guédiawaye FC dans un choc entre formations de Ligue 1.



Le derby de la Petite Côte entre Stade de Mbour et Diambars promet des étincelles. Le duel entre ces deux formations a toujours été marqué par une grande rivalité et intensité.



De son côté, l’AS Pikine, sacrée en 2011, se déplace dimanche à Louga pour essayer de faire respecter son rang au Ndiambour (L2).



Au stade Massène Sène, le leader de la Ligue 2, Jamono Fatick accueille la lanterne rouge, le Port autonome de Dakar. Lors du tour précédent, les Fatickois et Portuaires ont sorti respectivement deux clubs de Ligue 1 : Linguère et AS Douane.



Programme des 8èmes de finale