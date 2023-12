Coupe de la Ligue : le tirage complet du premier tour, choc Jaraaf - Dakar Sacré-Cœur

La Ligue sénégalais de Football professionnel (LSFP) a effectué ce jeudi le tirage au sort du premier tour de la Coupe de la Ligue. Les amateurs auront droit à des rencontres alléchantes. Le derby dakarois Jaraaf - Dakar Sacré-Cœur, Guédiawaye FC-Waly Daan et Niary Tally-US Gorée.



L'AS Pikine défie Ndiambour. Le champion du Sénégal en titre Génération Foot, Casa Sports et Teungueth FC sont exemptés du premier tour.



A noter que les matchs du premier tour sont prévus le 24 et 25 janvier.