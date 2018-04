Coupe du Monde 2018 : Saer Seck envoie les « lions » au second tour

L’équipe du Sénégal participe à la prochaine Coupe du Monde Russie 2018 qui va débuter ce 14 juin pour prendre fin le 15 juin 2018.



Le Sénégal partage la poule H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Une poule que Saer Seck, premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football trouve abordable pour les «Lions ». Selon lui, le Sénégal a de « grandes chances » de se qualifier pour le second tour du Mondial 2018. Le Président de Diambars a tenu ces propos lors d’un entretien avec des journalistes africains sur le réseau social Whatsapp.



« Si vous voulez savoir si je crois à la qualification en huitième, ma réponse est oui », a-t-il répondu avant d’ajouter que tous les matchs de la Coupe du monde 2018 se présentent comme des finales à jouer et à remporter. Mais, également que le sélectionneur des «Lions » Aliou Cissé « a tout ce qu’il faut » pour parvenir à une qualification au second tour.



Avec APS