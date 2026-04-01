Coupe du Monde 2026/Pape Thiaw prévient les Lions : « Être champion d’Afrique ne te donne pas automatiquement un ticket »

Au sortir de la victoire face à la Gambie ce mardi 31 mars 2026, le sélectionneur national Pape Thiaw s'est longuement confié en conférence de presse. Entre la gestion humaine du groupe, l'exigence de la performance en club et les enjeux tactiques, le technicien sénégalais a posé les jalons de ce que sera la liste pour le prochain Mondial. « Être champion d’Afrique ne te donne pas automatiquement un ticket pour la Coupe du monde », a-t-il tranché, rappelant que la hiérarchie passée ne l'emportera pas sur la forme du moment.







Le coach a insisté sur le fait que les deux prochains mois seront décisifs pour les prétendants à une place dans l'avion. Reconnaissant la difficulté de sa tâche, il a avoué que les choix à venir pèsent sur son sommeil : « Choisir, c’est éliminer. Après cette conférence de presse, pour dormir, ce sera difficile ». Sur la question de l'expertise locale, Pape Thiaw a balayé les débats identitaires pour ne prôner que la compétence et la formation continue, affirmant que sa présence à la tête de la sélection repose uniquement sur sa capacité à mener l'équipe.







Sur le plan sportif, le bilan de ce rassemblement est jugé « positif », avec une animation offensive retrouvée (cinq buts en deux sorties). Cependant, le sélectionneur reste vigilant sur les lacunes défensives et l'efficacité dans les grands tournois. « Il faut aussi corriger nos tares à temps ».



Enfin, Pape Thiaw a conclu son intervention par une note de solidarité envers les 18 supporters sénégalais toujours retenus au Maroc, qualifiant leur situation de « tache noire » de ce rassemblement et adressant ses prières pour leur retour prochain auprès de leurs familles.

