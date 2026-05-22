Foot : Le RC Lens remporte sa première Coupe de France , Abdallah Sima buteur

Le RC Lens a remporté sa première Coupe de France ce vendredi en s'imposant 3-1 face à Nice au Stade de France. Les Lensois ont été délivrés par leur attaquant sénégalais Abdallah Sima, auteur de son cinquième but dans la compétition.



Les Sang et Or peuvent célébrer leur premier sacre historique dans cette compétition.