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Éliminatoires Coupe du monde U17 : le Sénégal et le Cameroun se neutralisent (0-0) à l'aller



Éliminatoires Coupe du monde U17 : le Sénégal et le Cameroun se neutralisent (0-0) à l'aller
L’équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 17 ans a concédé le match nul face au Cameroun, ce vendredi à Dakar, lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U17 2026.
Au terme d’une rencontre âprement disputée, les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge (0-0).

Tout reste donc à faire pour les “Lioncelles”, qui devront se départager lors du match retour prévu le 30 mai prochain à Yaoundé.
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Moussa Ndongo

Vendredi 22 Mai 2026 - 21:04


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