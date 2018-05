Coupe du Monde : Kalidou Koulibaly donne la place qu’occupe le Sénégal dans la poule H

A la Coupe du Monde Russie 2018 qui débute le 14 juin prochain, le Sénégal va jouer contre la Pologne, la Colombie et le Japon dans la poule H. Et dans ce groupe, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly estime que les «Lions » y occupent une place d’outsider.



«Sincèrement, on est des outsiders, car on aura en face de nous des équipes expérimentées comme la Pologne, la Colombie et le Japon », a souligné le défenseur de Naples.



Cependant, le joueur est conscient que l’équipe d’Aliou Cissé «est capable de battre n’importe quelle équipe ». Et pour cela «C’est à nous de bien bosser durant la préparation. Il va falloir qu’on montre beaucoup d’abnégation et d’humilité. Gagner ces matchs pour essayer de passer au prochain tour et, après, gérer les matchs à élimination directe».



Selon lui, «Le stade atteint en 2002 donne des idées ». Car, Aliou Cissé, Omar Daf et Lamine Diatta qui étaient avec l’équipe à cette période leur «parlent de cette Coupe du Monde, mais c’est à nous d’écrire notre propre histoire et d’effacer leur génération », a-t-il conclu.



Avec Stades