Coupe du Roi : le Barça éliminé en quarts de finale par Bilbao

Le Barça a été secoué et à la fin, il s'est logiquement incliné. Le club catalan a craqué en prolongations sur la pelouse de Bilbao mercredi soir (4-2), en quarts de finale de la Coupe du Roi, sur deux buts des frères Williams. Les Blaugrana ont affiché un bien pale visage quand ils étaient censés pousser, et leurs adversaires basques en ont profité. Voilà qui n'arrangera pas les affaires de Xavi.



L'ainé Inaki, revenu en express de la CAN après l'élimination précoce du Ghana, a crucifié le Barça (106e, 3-2), avant que son cadet Nico ne coule définitivement le club catalan d'un extérieur du droit en pleine lucarne pour sceller le succès des Lions (120e +1).



Un but qui plonge un peu plus dans la crise le club blaugrana, distancé en Liga (3e à cinq points du Real Madrid et huit de Gérone) et humilié en finale de la Supercoupe contre son rival madrilène (4-1).