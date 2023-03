Coupe du Roi : tombeur du Real, le Barça prend une option sur la finale

À l’occasion des demi-finales aller de la Coupe du Roi, le Real Madrid, tombeur de l’Atlético de Madrid en quarts, accueillait le FC Barcelone, leader de Liga, pour une affiche au sommet. Au Santiago Bernabéu, les hommes de Xavi devaient relever la tête après leur élimination en Ligue Europa et une défaite sur la pelouse d’Almeria, le week-end dernier. Dauphin des Blaugranas en championnat, le club madrilène a, de son côté, sans doute fait ses adieux au titre en Liga mais reste toujours en course sur la scène européenne. Renversant face à Liverpool (5-2), les Merengues sont, en effet, idéalement positionnés pour se qualifier en quarts de finale.



Alignés en 4-3-3 avec Karim Benzema et Eduardo Camavinga, présents dans le onze, les hommes de Carlo Ancelotti, à la recherche d’un premier titre dans cette compétition depuis 2014, prenaient rapidement le contrôle de la possession. Dominatrice, la Casa Blanca peinait cependant dans le dernier geste au cours du premier acte (5 tirs, zéro cadré) et se faisait finalement punir par un Barça ultra-réaliste. Privés de Robert Lewandowski et d’Ousmane Dembélé, les Catalans, portés par Torres, Raphinha et Gavi, trouvaient finalement la faille sur leur seul tir. Coupable au départ de l’action, Camavinga voyait le malheureux Militão tromper Courtois après une frappe de Kessié (0-1, 26e).



Le Real punit par le réalisme barcelonais !

En difficulté face au collectif madrilène, la bande de Xavi, cynique, virait en tête à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait guère. Sous pression, le Barça subissait face à la vivacité de Vinicius (49e, 57e) mais ne craquait pas. Une nouvelle fois mis en danger sur une passe en retrait un peu appuyée de Balde pour Alonso (54e), le club catalan ne parvenait pas à se montrer menaçant aux abords de la surface madrilène. La demi-heure de jeu passée, Carlo Ancelotti apportait du sang neuf et décidait de lancer Rodrygo en lieu et place de Nacho.



De son côté, Xavi rappelait Raphinha, très maladroit. Ansu Fati faisait lui son apparition sur la pelouse du Bernabéu (69e) et ne tardait pas à se mettre en évidence… Sur un centre en retrait de Torres, Kessié pensait bien offrir le break aux siens mais sa tentative était finalement contrée par… Fati, alors que Courtois semblait battu (72e). Dans le dernier quart d’heure d’un Clasico globalement décevant, Tchouaméni entrait lui aussi en jeu mais le score n’évoluait plus malgré une dernière tentative de Rodrygo (90e). Avec cette courte victoire (1-0), le Barça prend une option sur la finale avant de recevoir les Madrilènes le 5 avril prochain.