Coupe du Sénégal : AS Pikine et Stade de Mbour qualifiés en demi-finale

Le Stade de Mbour a décroché le premier ticket pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, en sortant le Jaraaf (1-1 a.p. TAB 5-3), à l’issue d’un match disputé.

L’AS Pikine a obtenu sa qualification en prenant le dessus sur l’Etics de Mboro. Il a fallu recourir aux tirs au but (0-0, TAB 3-2) pour accéder au dernier carré.



Choc AS Douane contre Casa Sports

Le 3ème quart de finale va opposer AS Douane et Casa Sports, à 16 heures, au stade Ibrahima Boye. L’équipe de Ziguinchor n’a plus gagné la coupe depuis 2011. Pour l’AS Douane, le dernier sacre remonte à 2005.

La date et l’heure du match Diambars contre Demba Diop ne sont pas connues.