Coupe du Sénégal : Builders FC - Jaraaf et Guelwaars - Génération Foot, le dernier carré s'enflamme ce jeudi

La Coupe du Sénégal entre dans sa phase ultime avec deux affiches prometteuses au programme des demi-finales, ce jeudi 15 mai 2025 à 16h30.



À Ngor, Builders FC (N1), surprise de cette édition, tentera de créer l'exploit face au Jaraaf de Dakar, solide leader de Ligue 1 et grand favori au sacre. Porté par une dynamique impressionnante en championnat, le Jaraaf compte bien confirmer sa suprématie sur tous les tableaux, mais Builders ne compte pas jouer les figurants.



Au même moment, à Fatick, les Guelwaars (N1) joueront leur va-tout face à Génération Foot, une autre référence du football sénégalais. Les académiciens, réputés pour leur rigueur et la qualité de leur jeu, devront se méfier d'une équipe locale porté par son public et sa combativité.



Pour rappel, c'est Mbour Petite Côte qui avait soulevé le trophée la saison dernière. Une chose est sûre : une nouvelle page du football sénégalais est sur le point de s'écrire.



Qui rejoindra la finale ? Réponse ce soir !