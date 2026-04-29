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Basketball Africa League : l’ASC Ville de Dakar renverse FUS de Rabat et se relance



Basketball Africa League : l’ASC Ville de Dakar renverse FUS de Rabat et se relance
Menée durant une grande partie de la rencontre, l’ASC Ville de Dakar a renversé la situation en toute fin de match pour s’imposer face au FUS de Rabat (67-66), lors de la 3e journée de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League. Le héros du jour se nomme Samba Daly Fall, auteur du panier décisif à quelques secondes du buzzer, refroidissant le public marocain.
 
Après deux revers, les Sénégalais se relancent ainsi dans la compétition. Ils affronteront le JCA Kings samedi à 14h00 GMT, tandis que le Club Africain sera opposé au FUS de Rabat à 18h00 GMT.
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Moussa Ndongo

Mercredi 29 Avril 2026 - 22:47


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