Coupe du Sénégal : Génération-Foot élimine CSAD et retrouve Kawral en demi-finale

Génération-Foot a stoppé le rêve du club sportif et athlétique de Dakar (CSAD) qui évolue en Division régionale. Les académiciens ont remporté le match face à CSAD sur la marque (3-0). Le milieu de terrain des Grenats, Barthélemy Diouf a ouvert la marque à la 12e minute. Cheikh Tidiane Sabaly a corsé l’addition en inscrivant le deuxième but de la partie 8 minutes plus tard. Au retour des vestiaires les joueurs du coach Olivier Perrin ont inscrit le troisième but par l’entremise Malick Cissé, entré en jeu quelques minutes plutôt.

Le Président Mady Touré et son équipe se qualifient ainsi en demi-finale de la Coupe du Sénégal et retrouve Kawral de Vélingara. Cette affiche des demi-finales est prévue ce mercredi 9 mai 2018. L’autre demi-finale qui opposera deux équipes de la Ligue 2, Jamono de Fatick et la Renaissance de Dakar aura lieu le jeudi 10 mai 2018.



Programme des demi-finales

Mercredi 9 mai 2018

Génération-Foot (-) Kawral de Vélingara

Jeudi 10 mai 2018

Jamono de Fatick (-) Renaissance de Dakar