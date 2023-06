Coupe du Sénégal : Guédiawaye FC défie Casa Sports, derby Amitié FC / CNEPS

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Sénégal s'est déroulé, le mardi 27 juin, dans les locaux de la Fédération sénégalaise de Football. Le sort a livré des rencontres de titans en seniors, juniors et cadets. La première affiche de cette phase décline le choc Guédiawaye FC / Casa Sports. CNEPS Excellence (Ligue 1) affronte dans le derby thiessois Amitié FC (Ligue 2).



Les deux formations vont se frotter à nouveau après le « fiasco » du championnat. En effet, les deux équipes se sont rencontrées lors de la 21e journée de Ligue 1. Un match interrompu à la 89e minute de jeu alors que les Casamançais menaient par 1-0.



Les Crabes et les Verts vont donc se retrouver, cette fois-ci en Coupe. Une rencontre de haute facture qui fera office d'attraction de ces quarts de finale. Une autre affiche succulente est le derby thiessois entre Amitié FC et CNEPS Excellence.



En perte de rythme en Ligue 1, CNEPS Excellence, relégué en Ligue 2 après son match contre Diambars (3-3, 23e j.), tentera de sauver sa saison en Coupe mais ce sera sans compter devant la détermination de la teigneuse formation de L2, Amitié FC de Thiès. Se



Les autres matchs de cette phase à élimination directe opposent HLM de Dakar au Stade de Mbour. Le vainqueur entre l'AS Pikine et Jaraaf (prévu le 6 juillet 2023) se frottera à AJEL de Rufisque.



Les quarts de finale de la Coupe du Sénégal vont se tenir les 5 et 6 juillet 2023.