Coupe du Sénégal : Guelwaars et Builders FC créent la surprise, Jamono, AJEL et GFC éliminés en huitièmes

Les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal se sont achevés hier, jeudi, avec des surprises majeures, notamment la belle performance des équipes de National 1. Guelwaars de Fatick a surclassé Jamono Fatick, pensionnaire de Ligue 1, avec une victoire éclatante (5-1). Un autre club de l’élite, AJEL, a également été éliminé après sa défaite (2-1) face à Builders FC.



Dans un match très disputé, le Dakar Université Club (DUC) a arraché sa qualification en s’imposant difficilement contre Guédiawaye FC au stade Alassane Djigo de Pikine. Après un score de parité (1-1), les Dakarois ont pris le dessus lors de la séance des tirs au but (3-2), laissant les Banlieusards quitter la compétition avec des regrets.



Avant ces rencontres, cinq clubs avaient déjà validé leur billet pour les quarts de finale : l'Étoile Lusitana, Wally Daan FC, Génération Foot, RS Yoff et le Jaraaf.



Au terme de ces huitièmes, seules trois équipes de Ligue 1 accèdent aux quarts de finale : le Jaraaf, Génération Foot et Wally Daan FC de Thiès. Elles seront accompagnées par trois clubs de Ligue 2, à savoir RS Yoff, DUC et l’Étoile Lusitana.



Les amateurs de National 1 seront représentées par deux équipes surprises, Guelwaars de Fatick et Builders FC, qui tenteront de poursuivre leur parcours impressionnant.