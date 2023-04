Coupe du Sénégal : choc Dakar SC - Pikine, GF en danger face à Jamono Fatick

Les 16es de finale de Coupe du Sénégal débutent ce mardi avec de belles affiches au programme : Dakar Sacré Cœur - AS Pikine, Génération Foot – Jamono Fatick.



Quatre équipes de Ligue 1 entrent en lice lors de ces 16es de finale de la Coupe du Sénégal. Le choc entre Dakar SC et l'AS Pikine, prévu au stade Ibrahima Boye, vaut le déplacement. Le public va assister à coup sûr à un duel électrique du fait que les Sicapois et Pikinois se sont neutralisés en aller (1-1, 4e j.) comme au retour (0-0, 17ej.)



En Championnat, Dakar SC et AS Pikine se classent respectivement aux 5e et 6e places avec le même nombre de points (25).



Lors des 32es de finale, les Sicapois ont éliminé à domicile (3-0) ASSUR, pensionnaire de National 1. Par contre, les Pikinois, vainqueurs de l'édition 2014, ont décroché le ticket pour les 16es de finale (0-2) sur la pelouse de Gazelles de Kédougou.



L'Académie Génération Foot (2ème, 32 pts), rtoires d'affilée en Ligue 1, effectue un périlleux déplacement dans le Sine pour affronter Jamono Fatick. Le leader de la Ligue 2 est imprévisible à domicile et pourrait créer la surprise face aux Grenats, vainqueurs des éditions 2015 et 2018. Avant Jamono Fatick/Génération.



Guédiawaye FC affronte les Gazelles de Bignona du National 1.

Les 16es de finale se poursuivent mercredi et seront clôturées le jeudi avec quatre matchs au programme.