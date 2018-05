Coupe du Sénégal : les affiches des demi-finales sont connues

Le tirage des demi-finales de la Coupe du Sénégal est effectué ce mardi. L’une des affiches de la demi-finale réunit le vainqueur du quart de finale entre Génération-Foot et Club sportif et athlétique de Dakar CSAD, une équipe de la Division Régionale à Kawral de Vélingara.

L’autre demi-finale oppose Jamono de Fatick (Ligue 2) à la Renaissance de Dakar (Ligue 2).

Génération-Foot et CSAD vont jouer leur quart de finale retard ce mercredi à Deni Biram Ndao. Les académiciens sont la seule équipe de Ligue 1 à ce niveau de la compétition, après l’élimination de l’As Douane, Teungueth FC et NGB en quart de finale respectivement par Jamono, Kawral de Vélingara et la Renaissance.



Pour rappel, le vainqueur de la Coupe du Sénégal représentera le Sénégal à la Coupe CAF. Donc, un club de Ligue 2 ou de la Division régionale pourrait représenter le Sénégal l’année prochaine si Génération-Foot remporte la Ligue 1. Ou pire, si les académiciens sont éliminés au cours de cette Coupe du Sénégal.

En effet, si Génération-Foot remportait la Ligue 1, elle serait remplacée par l’équipe qu’elle aura battue en finale de la Coupe du Sénégal.



Quart de final retard

Mercredi 02 mai 2018

Génération-Foot (-) CSAD

L’affiche des demi-finales

Mercredi 09 mai 2018

Kawra de Vélingara (L2) (-) Génération-Foot vs CSAD (DR)

Jeudi 10 mai 2018

Jamono de Fatick (L2) (-) Renaissance (L2)